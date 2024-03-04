Журова: Промес не гражданин России, мы не можем за него как‑то вступаться

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Нет. Думаю, что там всё в рамках закона. Промес не гражданин России, мы не можем за него как‑то вступаться. Повторюсь, все вопросы к самим голландцам», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, футболист вылетит из ОАЭ в Россию 5 марта. За побег с места ДТП форварда «Спартака» оштрафуют, экстрадиции в Нидерланды не будет.

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее в консульстве Нидерландов в ОАЭ заявили, что им неизвестно об экстрадиции Промеса.