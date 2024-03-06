Девушка Промеса выложила видео с футболистом из ночного клуба Дубая

Девушка нападающего «Спартака» Квинси Промеса выложила видеоролик, где она вместе с футболистом находится в ночном клубе Дубая (ОАЭ).

Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.