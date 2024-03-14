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Нидерландский журналист: из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй

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Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.
Нидерландский журналист: из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй
  • РИА Новости

«Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, без всяких сомнений. Из-за богатства Квинси Промес потерял контроль с Землёй. Думаю, что действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками», — сказал Каптейнс «Спорт-Экспрессу».

При этом Каптейнс не согласился, что дело с арестом Промеса оказалось громче, чем история с заключением в тюрьму бывшего защитника «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвеса. По его словам, бразилец — более крупный и известный футболист.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее известный российский комментатор Василий Уткин назвал Промеса «токсичным активом».

 

 

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