Нидерландский журналист: из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

«Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, без всяких сомнений. Из-за богатства Квинси Промес потерял контроль с Землёй. Думаю, что действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками», — сказал Каптейнс «Спорт-Экспрессу».

При этом Каптейнс не согласился, что дело с арестом Промеса оказалось громче, чем история с заключением в тюрьму бывшего защитника «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвеса. По его словам, бразилец — более крупный и известный футболист.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее известный российский комментатор Василий Уткин назвал Промеса «токсичным активом».