Уткин назвал Промеса «токсичным активом»

Известный российский футбольный комментатор и блогер Василий Уткин выразил мнение, что в настоящее время московскому «Спартаку» надо не думать о возможном увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, а решить проблему с полузащитником Квинси Промесом.

«Все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, хотя по большому счёту, не защищая Гильермо, он очень спорная сейчас фигура во всех отношениях, но самый-то главный вопрос в «Спартаке» — способны ли в команде играть без Промеса», — сказал Уткин в видео, которое он опубликовал на своём YouTube-канале.

По его словам, кто-то в клубе допустил ситуацию, в которой в составе «Спартака» имеется футболист, неспособный вернуться в страну. А также имеет на руках истекающий контракт.

«Короче говоря, это называется токсичный актив. Можно как угодно относиться к тому, что Промес сделал для «Спартака». По-моему, для «Спартака» сделал очень много. И действительно, с точки зрения спортивных результатов он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека, на футболиста в ближайшее время», — добавил Уткин.

Промес защищал цвета «Спартака» в период с 2014 по 2018 год, а впоследствии вернулся в команду в феврале 2021 года. В общей сложности он провёл за москвичей 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах в ОАЭ.