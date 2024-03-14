Прокуратура Нидерландов: неясно, будет ли Промес действительно экстрадирован из Дубая
«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли Промес действительно экстрадирован», — приводит слова Ваттимена «Матч ТВ».
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что «Спартак» надеется на благоприятный исход по делу Промеса.