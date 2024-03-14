Прокуратура Нидерландов: неясно, будет ли Промес действительно экстрадирован из Дубая

Пресс секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена заявил, что пока неясно, будет ли нападающий «Спартака» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды.

«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли Промес действительно экстрадирован», — приводит слова Ваттимена «Матч ТВ».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» надеется на благоприятный исход по делу Промеса.