«Спартак» надеется на благоприятный исход по делу Промеса
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«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды», — заявили в пресс-службе «Спартака».
В клубе надеются на благоприятный исход. О дальнейших действиях в отношении Промеса сообщат по мере развития ситуации.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее адвокаты Промеса заявили, что экстрадиция футболиста может занять долгое время.