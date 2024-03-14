«Спартак» надеется на благоприятный исход по делу Промеса

Адвокаты и менеджер нападающего «Спартака» Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста.

«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды», — заявили в пресс-службе «Спартака».

В клубе надеются на благоприятный исход. О дальнейших действиях в отношении Промеса сообщат по мере развития ситуации.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее адвокаты Промеса заявили, что экстрадиция футболиста может занять долгое время.