Адвокаты Промеса заявили, что экстрадиция футболиста может занять долгое время

Адвокаты нападающего «Спартака» Квинси Промеса заявили, что его экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды может затянуться.

«Решение по запросу Нидерландов об экстрадиции теперь будет принимать независимый судья в Дубае. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени», — говорится в заявлении фирмы Cleerdin & Hamer.

Отмечается, что результат и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.