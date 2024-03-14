Адвокаты Промеса заявили, что экстрадиция футболиста может занять долгое время
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«Решение по запросу Нидерландов об экстрадиции теперь будет принимать независимый судья в Дубае. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени», — говорится в заявлении фирмы Cleerdin & Hamer.
Отмечается, что результат и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.