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В «Спартаке» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время

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В пресс-службе «Спартака» заявили, что нападающий команды Квинси Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.
В «Спартаке» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время
  • РИА Новости

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Ранее Дюков заявил, что РФС негативно относится к ситуации с Промесом.

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