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Дюков заявил, что РФС негативно относится к ситуации с Промесом

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отношении к ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Безусловно, негативное. Ждём от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков. Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определённый скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Он также отметил, что в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Ранее Промес выпустил песню с упоминанием приговора.

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