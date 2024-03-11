Дюков заявил, что РФС негативно относится к ситуации с Промесом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отношении к ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Безусловно, негативное. Ждём от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков. Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определённый скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Он также отметил, что в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее Промес выпустил песню с упоминанием приговора.