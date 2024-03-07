Промес выпустил песню с упоминанием приговора: судья дал мне девять лет, но я не плачу
«Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха», — поёт Промес в своей песне.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.