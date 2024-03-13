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Юрист «Спартака» — о Промесе в ОАЭ: жив-здоров

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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о положении нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.
Юрист «Спартака» — о Промесе в ОАЭ: жив-здоров
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, Промес жив-здоров», — заявила Завьялова СЭ.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.

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