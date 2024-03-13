Юрист «Спартака» — о Промесе в ОАЭ: жив-здоров
- РИА Новости
«Насколько я знаю, Промес жив-здоров», — заявила Завьялова СЭ.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.