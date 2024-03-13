Радимов: при Салиховой не было того, что происходит сейчас в «Спартаке»
«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что творится. А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит — форс-мажор», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал нападающего красно-белых Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о положении Промеса в ОАЭ.