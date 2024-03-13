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Радимов: при Салиховой не было того, что происходит сейчас в «Спартаке»

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Спартаке».

«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что творится. А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит — форс-мажор», — цитирует Радимова «РБ Спорт». 

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал нападающего красно-белых Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о положении Промеса в ОАЭ.

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