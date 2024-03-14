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«Спартак» забил два гола за три минуты в матче с «Оренбургом»

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Московский «Спартак» упрочил преимущество в ответном матче с «Оренбургом» в рамках Пути РПЛ Кубка России по футболу.
«Спартак» забил два гола за три минуты в матче с «Оренбургом»
  • РИА Новости

В концовке первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля сравняли счёт усилиями Александра Зиньковского, а в середине второго тайма забили дважды за три минуты. На 65-й минуте «Спартак» вывел вперёд Антон Зиньковский, а на 68-й отличился Срджан Бабич.

Благодаря этому «Спартак» вышел вперёд в двухматчевом противостоянии с «Оренбургом» — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» забил «Спартаку» на десятой минуте в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

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