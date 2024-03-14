«Спартак» забил два гола за три минуты в матче с «Оренбургом»
- РИА Новости
В концовке первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля сравняли счёт усилиями Александра Зиньковского, а в середине второго тайма забили дважды за три минуты. На 65-й минуте «Спартак» вывел вперёд Антон Зиньковский, а на 68-й отличился Срджан Бабич.
Благодаря этому «Спартак» вышел вперёд в двухматчевом противостоянии с «Оренбургом» — 3:2.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» забил «Спартаку» на десятой минуте в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.