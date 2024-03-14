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«Спартак» пропустил от «Оренбурга» на десятой минуте ответного матча Кубка России

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«Оренбург» открыл счёт в ответном матче со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» пропустил от «Оренбурга» на десятой минуте ответного матча Кубка России
  • Gettyimages.ru

Подопечные Давида Деограсии отличились на десятой минуте. После удара Мохаммада Горбани мяч отрикошетил от Срджана Бабича и влетел в сетку. Александр Селихов не смог спасти свою команду.

Благодаря этому «Оренбург» вышел вперёд со счётом 2:0 в двухматчевой серии со «Спартаком».

Ранее бывший главный тренер «Химок» и «Анжи» Александр Григорян выразил мнение, что «Спартак» может отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля в случае вылета команды из Пути РПЛ Кубка России.

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