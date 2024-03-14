Григорян считает, что Абаскаля могут отправить в отставку в случае проигрыша «Оренбургу»

Бывший главный тренер «Химок» и «Анжи» Александр Григорян считает, что московский «Спартак» может отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля в случае вылета команды из Пути РПЛ Кубка России.

«У нас всё может быть. Если вариант с преемником готов, то думаю, что такое возможно. Если нет, то вряд ли», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

При этом специалист выразил мнение, что «Спартак» сумеет взять верх над «Оренбургом» по сумме двух матчей и пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдёт 14 марта на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 18:00 мск. В первой встрече красно-белые потерпели поражение со счётом 0:1.

Ранее бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что Абаскаля уже давно стоило уволить.