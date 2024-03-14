Камоцци: Абаскаля давно уже следовало уволить из «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не справляется с работой в «Спартаке», понятно, что его уже давно следовало уволить. Не понимаю, почему руководство ждёт», — заявил Камоцци «РБ Спорт».

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место.

Ранее «Спартак» и воронежский «Факел» были оштрафованы на 200 тыс. рублей за неподобающее поведение футболистов в матче 20-го тура чемпионата России.