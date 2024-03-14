«Спартак» и «Факел» оштрафовали на 200 тыс. рублей по итогам 20-го тура РПЛ

Московский «Спартак» и воронежский «Факел» были оштрафованы на 200 тыс. рублей за неподобающее поведение футболистов в матче 20-го тура чемпионата России.

«И «Факел», и «Спартак» наказаны за неподобающее поведение. Каждый клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» прошёл на стадионе «Лужники» и завершился победой гостей со счётом 2:0. На 37-й минуте счёт ударом с пенальти открыл Евгений Марков, на 66-й минуте мяч в свои ворота срезал полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

Ранее стало известно, что защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Евгений Харин был отстранён на два матча за неподобающее поведение в матче с московским «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата страны.