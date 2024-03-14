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Футболист сборной России Харин дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение

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Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Евгений Харин был отстранён на два матча за неподобающее поведение в матче с московским «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата страны.
Футболист сборной России Харин дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение
  • Gettyimages.ru

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, была рассмотрена информация о нарушении Хариным регламента во время встречи с «Динамо». Уходя с поля, тот позволил себе ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес официальных лиц матча.

«Автоматическая дисквалификация была уже после второй жёлтой карточки. КДК РФС вынес решение по этому вопросу. По совокупности решили дисквалифицировать Харина на три матча с учётом автоматической дисквалификации, один матч условно. Установили испытательный срок в один год для футболиста», — цитирует ТАСС Григорьянца.

Харин известен по выступлениям за эстонские «Таллин» и «Левадию». В 2018 году защитник пополнил состав «Ахмата», за который провёл 139 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач.

12 октября Харин дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Камеруна.

Ранее «Ахмат» обыграл «Волгарь» и вышел в следующий этап Пути регионов Кубка России.

 

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