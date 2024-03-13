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Угнать за восемь минут: дубль Кассьерры помог «Зениту» выбить «Динамо» из Пути РПЛ Кубка России

Два гола Кассьерры за восемь минут помогли «Зениту» выбить «Динамо» из Пути РПЛ

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Сергей Стариков
«Зенит» на своём поле взял верх над «Динамо» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Сергея Семака реабилитировались за поражение в ноябре и взяли верх по сумме двух встреч. Главным героем ответной игры стал Маттео Кассьерра, оформивший дубль к 21-й минуте. В свою очередь, «Урал» в серии пенальти сломил сопротивление «Родины», а гол Владимира Ильина помог «Ахмату» в гостях одолеть «Волгарь» и выйти во вторую стадию 1/4 финала Пути регионов.
Угнать за восемь минут: дубль Кассьерры помог «Зениту» выбить «Динамо» из Пути РПЛ Кубка России
  • Футболисты «Зенита» Матео Кассьерра и Андрей Мостовой
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Быстрый дубль Кассьерры

Одним из самых интригующих в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по праву считалось противостояние «Зенита» и «Динамо». И хотя изначально именно петербуржцы считались фаворитами, перед домашним матчем находились в не самом простом положении. В конце ноября они уступили москвичам в столице с минимальным счётом и в ответке были вынуждены брать верх минимум с разницей в два гола, чтобы избежать нервотрёпки в виде серии пенальти и проследовать в следующую стадию. При этом в последних трёх очных встречах подопечные Сергея Семака лишь однажды взяли верх, а три раза уступили.

Небольшим подспорьем для хозяев было лишь то, что на «Газпром Арену» гости пожаловали в слегка усечённом составе. Из-за травмы в заявку не попал Николя Нгамалё, а Хорхе Карраскаль — из-за перебора жёлтых карточек. И отсутствие колумбийца выглядело серьёзной потерей. Пусть он пока так и не забил за «Динамо» ни одного мяча, укрепился в роли основного атакующего хавбека и в двух последних играх РПЛ был одним из лучших в своей команде.

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Правда, отсутствие Карраскаля не объясняет грубейшие провалы обороны «Динамо» в дебюте. Подопечные Марцела Лички оказались не готовы сражаться с предельно мотивированными хозяевами и уже к середине тайма пропустили дважды. Причём два гола Маттео Кассьерры разделили всего восемь минут, а действия защитников гостей вызывали серьёзные вопросы в обоих случаях. Сначала Фабио Бальбуэна и Роберто Фернандес забыли о лучшем бомбардире РПЛ и позволили тому элегантно реализовать выход один на один, а потом предоставили ему чрезмерно много свободы в штрафной. Колумбиец сумел обработать мяч, убрать оппонента и второй раз оставить не у дел Игоря Лещука.

До конца тайма «Динамо» так и не смогло прийти в себя и навязать хоть какую-то конкуренцию «Зениту». Да, временами москвичи владели территориальным преимуществом, но ни к чему серьёзному это не приводило. Петербуржцы же перешли в энергосберегающий режим и отошли назад, но не забывали огрызаться. Так, в самой концовке огорчить Лещука мог Вендел, а Кассьерра — оформить хет-трик, но вратарь дважды выручил и сохранил интригу.

После перерыва полевые футболисты москвичей постарались поддержать своего голкипера и восстановить паритет. Но взломать оборону противника так и не удавалось. Динамовцы могли похвастаться разве что заблокированным ударом Бителло из пределов штрафной и мощным, но неточным «выстрелом» Ярослава Гладышева. Личка долго терпел, но в середине тайма предпринял ряд изменений. И не только выпустил сразу трёх свежих исполнителей, включая Фёдора Смолова, но и перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Любопытно, но именно после этого «Зенит» вернул себе контроль над игрой и провёл сразу несколько опасных атак.

Правда, ненадолго. «Динамо» прибрало инициативу к своим рукам, однако отдать последний пас всё равно не получалось. Активен был Константин Тюкавин, щеголявший техникой, но партнёры были не так изобретательны, а стерильное владение не приносило дивидендов. И во второй половине тайма ближе к голу был «Зенит». Ещё одну возможность забить третий гол упустил Кассьерра, а позднее отличным шансом не воспользовался сменивший колумбийца Иван Сергеев.

За пять минут до конца Личка пошёл ва-банк и выпустил Вячеслава Грулёва вместо Николаса Маричала. И именно он мог спасти «Динамо» от вылета из Пути РПЛ. На 93-й минуте форвард оказался самым расторопным в штрафной и ткнул мяч в сторону створа, но Денис Адамов был начеку. И фактически поставил точку в этой встрече. В оставшееся время «Зенит» мог отличиться вновь, но и этого было достаточно для выхода в следующую стадию Кубка России.

Спасение «Урала» и успех «Ахмата»

В свою очередь, в Пути регионов определились два участника второго этапа четвертьфинала. Сначала компанию сотворившим накануне сенсацию «Химкам» составил «Ахмат», в напряжённом противостоянии сломивший сопротивление «Волгаря». Первый тайм получился предельно равным, но в ключевой момент класс представителя Премьер-лиги всё же сказался. На 28-й минуте астраханцы слишком много позволили соперникам в собственной штрафной, но если Светослав Ковачев так и не смог нанести разящий удар, то поддержавшему атаку вторым темпом Ивану Олейникову это удалось. Тот подхватил мяч и с близкого расстояния впечатал его в сетку.

Но если в эпизоде с первым голом во многом был виноват защитник, который сначала закрыл обзор вратарю, а потом ещё и увернулся от удара, то в моменте со вторым не лучшим образом сработал сам Олег Смирнов. «Выстрел» Лукаса Ловата был исполнен метров с 27-ми и получился не самым сильным и точным, но голкипер сработал не лучшим образом и отбил мяч практически перед собой. Владимир Ильин подоспел на добивание и упрочил преимущество грозненцвев.

Да, без борьбы «Волгарь» не сдался и сократил отставание усилиями Тимура Жамалетдинова. И хотя в концовке всеми силами пытался перевести организовать камбэк, так и не преуспел. «Ахмат» одержал победу и прошёл дальше — 2:1.

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В свою очередь, очередное фиаско чуть было не постигло «Урал», проигравший девять из десяти последних матчей во всех турнирах. Уже на седьмой минуте подопечные Виктора Гончаренко допустили грубейшую ошибку и позволили Александру Юшину поразить ворота своей бывшей команды, попутно выведя «Родину» вперёд. Всё оставшееся время екатеринбуржцы доминировали на поле и всеми силами пытались восстановить паритет, но забить не удавалось. Особенно старался юный Илья Ишков, радовавший не только дриблингом, но и неожиданными ходами.

В итоге, «Урал» был вознаграждён за свои старания, правда, поспособствовал этому принявший довольно спорное решение главный арбитр. После консультации с видеоассистентом, Алексей Сухой всё же отправился к монитору и назначил пенальти за удар рукой по лицу Эмерсону во время розыгрыша углового. Хотя контакт был минимальным и вряд ли мог стать причиной падения футболиста гостей. Тем не менее, судья всё же указал на точку, а Алексей Каштанов исправился за не самое яркое выступление и реализовал 11-метровый. Таким образом, «правило бывших» сработало во второй раз.

В оставшиеся 15 минут соперники не смогли выявить победителя, вследствие чего обладателя путёвки в следующий раунд пришлось выявлять в серии пенальти. И там игроки «Урала» оказались заметно хладнокровнее коллег из «Родины». «Шмели» реализовали все четыре попытки, в то время как их оппоненты — лишь одну.

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