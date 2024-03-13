Талалаев: никаких переговоров с «Краснодаром» не было

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на новость о том, что он ведёт переговоры с «Краснодаром».

«Никаких переговоров с «Краснодаром» не было», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.