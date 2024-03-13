Уткин: никакого логического объяснения отставке Ивича нет

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича со своего поста.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в Telegram-канале.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России (0:2). В РПЛ команда идёт на втором месте.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Ивича на эмоциях после поражения команды.