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Уткин: никакого логического объяснения отставке Ивича нет

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича со своего поста.
Уткин: никакого логического объяснения отставке Ивича нет
  • РИА Новости

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в Telegram-канале.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России (0:2). В РПЛ команда идёт на втором месте.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Ивича на эмоциях после поражения команды.

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