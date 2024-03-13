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Бышовец — о «Краснодаре»: ему нет аналогов, это абсолютно частный проект

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Владимира Ивича на эмоциях после поражения команды.
Бышовец — о «Краснодаре»: ему нет аналогов, это абсолютно частный проект
  • Gettyimages.ru

«Стоило ли пожертвовать личными эмоциями ради общего успеха? Сложный вопрос. Потому что бывают ситуации, когда иначе поступить нельзя. Я в какой-то степени понимаю Сергея Галицкого, так как у меня была схожая ситуация, когда я работал в «Маритиму». Иногда после сказанного нет дороги обратно. Мы не знаем истины, но можем предполагать. Не исключаю, что произошло и такое. Тому, что создал в России Галицкий, нет аналогов. «Краснодар» — абсолютно частный проект. Сергей вкладывает в него огромные суммы, и клуб постепенно идёт к вершине. Поэтому я не могу критиковать его за подобные решения. У него огромный опыт. Если он так решил, значит, ему кажется, что так будет лучше для всех. В конце концов, это хозяин», — заявил Бышовец RT.

Ранее Бышовец высказался об увольнении Ивича после поражения в матче с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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