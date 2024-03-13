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Бышовец не исключил личного конфликта Галицкого и Ивича

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об увольнении наставника «Краснодара» Владимира Ивича после поражения в матче с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Бышовец не исключил личного конфликта Галицкого и Ивича
  • Gettyimages.ru

«Не думаю, что в увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» главную роль сыграли только последние результаты команды. Хотя «Краснодар» сейчас не в оптимальном состоянии. Атмосфера в раздевалке напряжённая, результаты отрицательные. Допускаю, что между тренером и руководителями появились определённые разногласия, которые под конец сотрудничества переросли в эмоциональные выступления. Может быть, что-то было сказано тренером в сердцах в раздевалке перед всеми игроками в адрес одного из руководителей и был скомпрометирован президент. А такие люди никогда не позволят ставить свой авторитет под сомнение. Я это знаю исходя из личного опыта. Это очень сложная ситуация», — заявил Бышовец RT.

Ранее бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового удивило увольнение Ивича из «Краснодара».

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