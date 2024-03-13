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Мостовой — об увольнении Ивича из «Краснодара»: а Абаскаль всё ещё в «Спартаке»

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Бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».
Мостовой — об увольнении Ивича из «Краснодара»: а Абаскаль всё ещё в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо», — заявил Мостовой «РБ Спорт». 

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского специалиста. Тренер возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить Ивичу €1,5 млн за расторжение соглашения.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку Ивича из «Краснодара».

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