Непомнящий: увольнение Ивича из «Краснодара» очень нелогичное
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«Я искренне не понимаю руководителей «Краснодара». Какими критериями они руководствуются при назначении тренера, а затем и при его отставке? Команда успешно выступает в этом сезоне, но Владимира Ивича увольняют.
Не исключаю, что там могли быть какие-то разборки, мужской разговор на повышенных тонах. Но хочу отметить, что Сергей Галицкий для меня уважаемый человек, который многое сделал для футбола в стране, и его решения всегда имели какую-то логику. В увольнении Ивича я её не вижу, это абсолютно нелогично», — заявил Непомнящий RT.
Ранее сообщалось, что Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона.