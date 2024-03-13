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Непомнящий: увольнение Ивича из «Краснодара» очень нелогичное

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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара» после проигрыша «Химкам» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Непомнящий: увольнение Ивича из «Краснодара» очень нелогичное
  • Gettyimages.ru

«Я искренне не понимаю руководителей «Краснодара». Какими критериями они руководствуются при назначении тренера, а затем и при его отставке? Команда успешно выступает в этом сезоне, но Владимира Ивича увольняют.

Не исключаю, что там могли быть какие-то разборки, мужской разговор на повышенных тонах. Но хочу отметить, что Сергей Галицкий для меня уважаемый человек, который многое сделал для футбола в стране, и его решения всегда имели какую-то логику. В увольнении Ивича я её не вижу, это абсолютно нелогично», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона.

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