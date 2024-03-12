Карпина отправили на Путь регионов, Ивича — отдыхать: ЦСКА победил «Ростов» в Кубке России, «Химки» выбили «Краснодар»

ЦСКА на своём поле взял верх над «Ростовом» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Ближе к концу первого тайма подопечные Владимира Федотова завладели инициативой, а во втором — дважды поразили ворота соперника. Голами отметились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. В свою очередь, «Краснодар» в гостях потерпел сенсационное поражение от «Химок» и завершил выступление в турнире.

Фиаско «Краснодара»

Матч с «Химками» представлял особую важность для «Краснодара» сразу по двум причинам. Не самое удачное выступление на групповой стадии Кубка России привело к тому, что действующий финалист турнира вышел в плей-офф лишь с третьего места и отправился на Путь регионов. И тем самым лишился права на ошибку, заметно снизив свои шансы на повторение прошлогоднего результата. Более того, в случае поражения работу вполне мог потерять Владимир Ивич. Как сообщалось накануне в российских СМИ, руководство «быков» осталось недовольно игрой команды после возобновления сезона и было готово уволить серба в случае очередного провала.

Возможно, ввиду этого Ивич решил произвести масштабные изменения и обновил состав на 70% по сравнению с противостоянием с «Ростовом» в РПЛ. Во второй встрече подряд вышли лишь Сергей Волков, Жоау Батчи и Джон Кордоба, зато в основу вернулся Эдуард Сперцян, не игравший в чемпионате из-за перебора жёлтых карточек. Не менее значимым стало и долгожданное появление в старте Кевина Кастаньо. В январе тот был приобретён у «Крус Асуль» за €7,3 млн, но до сих пор так ни разу и не выходил на поле, чем породил волну слухов.

И колумбиец довольно неплохо начал матч — активно участвовал в розыгрыше и чуть было не вывел Кордобу один на один с вратарём противника. Но на 23-й минуте смазал впечатление от своего дебюта. Кастаньо крайне неосторожно выставил руку и прервал подачу Романа Юзепчука в штрафную. Главный арбитр Кирилл Левников незамедлительно указал на точку, а Хетаг Хосонов великолепно исполнил 11-метровый. Станислав Агкацев среагировал, но дотянуться до посланного аккурат в угол мяча не сумел.

Так «Краснодар» оказался в крайне непростой ситуации. Да, гости создавали моменты и до этого, а после пропущенного гола удвоили давление и принялись буквально бомбардировать ворота хозяев. Но внезапно кураж поймал Игорь Обухов, только за первый тайм совершивший пять сейвов. Во второй половине тайма 27-летний голкипер отразил мощнейший дальний выстрел Сперцяна, не позволил Кайо отличиться после подачи с углового, а потом справился и с Кади Боржесом в очной дуэли. Бессилен он был лишь в эпизоде с ударом в падении Кордобы, но тогда мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Уже в перерыве Ивич пошёл на отчаянные меры и сменил Батчи на другого новичка — Виктора Са, однако положительного эффекта это не произвело. Наоборот, «Краснодар» ослабил хватку и уже на 57-й минуте пропустил вновь. «Химки» провели классную многоходовку, завершившуюся точным ударом из пределов штрафной после прострела с фланга. Тем удивительнее, что нанёс его защитник Олег Исаенко — выпускник академии чёрно-зелёных. Таким образом, в очередной раз сработало «правило бывших».

Ивич продолжил перекраивать состав и бросил в бой Никиту Кривцова и Александра Черникова. Но и это не помогло «Краснодару» хотя бы вернуть инициативу, не то что сократить отставание. Более того, «Химки» сами стали всё чаще наведываться на треть поля противника, временами подолгу удерживая мяч и заставляя нервничать Агкацева. Разницу не сделали и Лукас Оласа с Олакунле Олусегуном. Нигериец мог организовать резкий контрвыпад, но почему-то решил не демонстрировать свою скорость, из-за чего атака и захлебнулась — с дальним выстрелом Обухов легко справился.

В итоге «Краснодар» так и не смог застать врасплох вратаря «Химок», совершившего восемь сейвов. Более того, уже в компенсированное время счёт мог стать крупным, но Илья Берковский со всей силы «зарядил» в перекладину. Подопечные Ивича потерпели второе поражение подряд во всех турнирах (0:2) и завершили своё выступление в Кубке России. А после паузы на матчи сборных они рискуют вернуться уже с новым главным тренером.

Уверенная победа ЦСКА

В отличие от «Краснодара», ЦСКА и «Ростов» в более приподнятом настроении подходили к ответному матчу четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В минувшем туре армейцы сломили сопротивление «Крыльев Советов» и взобрались на четвёртое место в таблице чемпионата, а подопечные Валерия Карпина и вовсе одержали две победы подряд после возобновления сезона. Поэтому вполне могли считаться фаворитами грядущей встречи, которую из-за дисквалификации пропускал основной левый центральный защитник Мойзес. Благо отыгрывать гандикап не нужно было — в конце ноября коллективы разошлись миром (1:1).

Возможно, поэтому на первых минутах команды не торопились раскрываться. Комбинационных атак практически не было, а переход из обороны осуществлялся в основном за счёт дальних забросов. Судя по всему, так соперники пытались не позволить друг другу включить высокий прессинг — визитную карточку как «Ростова», так и ЦСКА (пусть и в меньшей степени). Однако созданию моментов это не способствовало. За первые 30 минут подменявшие основных голкиперов Владислав Тороп и Никита Медведев чаще участвовали в розыгрыше, нежели были замечены за исполнением прямых обязанностей.

Тем не менее в концовке армейцы всё же добавили активности и дважды чуть было не огорчили дублёра Сергея Песьякова. И пусть в створ попал именно Иван Обляков, замкнувший подачу с левого фланга, ближе к голу был Милан Гайич. Илья Вахания бросился закрывать Фёдора Чалова и позволил сербу беспрепятственно пробить из пределов штрафной после навеса. Но мяч прошёл выше перекладины.

В перерыве Владимир Федотов произвёл любопытную перестановку, выпустив нападающего Тамерлана Мусаева вместо опорного полузащитника Саши Зделара. Но несмотря на это, начало второго тайма стало буквально продолжением первого. ЦСКА продолжил доминировать и уже на 47-й минуте чуть было не открыл счёт — Виктор Давила пробил головой после подачи с фланга, но серьёзных проблем Медведеву не создал.

Тем не менее, ЦСКА не сбавил оборотов даже после того, как из-за травмы вновь потерял Игоря Дивеева, лишь недавно восстановившегося от очередного повреждения. Очередная массированная атака завершилась шикарной трёхходововкой — Давила почти с лицевой линии отдал на Чалова, а тот переправил внезапно оказавшемуся на месте форварда Илье Агапову. Сменщик Мойзеса открылся на линии офсайда и замкнул передачу, забив дебютный гол за красно-синих.

У «Ростова» осталось около получаса на то, чтобы восстановить паритет. Но неудачные попытки гостей создать что-либо впереди раз за разом заставляли Валерия Карпина хвататься за голову. Хозяева же смотрелись заметно лучше. Так, Мусаев чуть было не попал в дальний угол в ходе контрвыпада, а вышедший вместо Чалова Антон Заболотный добавил движения впереди и своими скидками головой организовал пару набегов.

За десять минут до окончания основного времени «Ростов» встрепенулся и чуть было не заработал пенальти, но Сергей Карасёв не увидел умышленной игры рукой в исполнении Виллиана Роши. И уже спустя минуту ЦСКА удвоил преимущество. Давила исполнил великолепный пас в штрафную на Гайича, а точку в комбинации поставил Мусаев. И снял все вопросы о победителе. Армейцы взяли верх на своём поле и продолжили поход за трофеем, а подопечные Карпина попробуют дойти до финала через Путь регионов.