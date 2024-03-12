Дьяков считает, что «Спартаку» нет смысла увольнять Абаскаля сейчас

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что руководству московского «Спартака» нет смысла увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля после неудачного старта в весенней части сезона в России.

«Та нестабильность «Спартака», что была осенью, продолжается и после Нового года: ноль забитых мячей в двух матчах и несуразная игра. Беда «Спартака» в нестабильности, и это вопрос к тренеру. Сейчас нет смысла убирать Абаскаля. Прошло два матча только. Если были намерения его уволить, надо было делать это ещё до зимних сборов», — сказал он в разговоре с ODDS.

Также Дьяков добавил, что «Оренбург» сделает ставку на успешное выступление в РПЛ, а не в Кубке России.

«В нынешнем формате Кубка им до трофея идти слишком долгой дорогой», — отметил он.

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее российский тренер Александр Григорян заявил, что отставка Абаскаля будет логичным завершением его работы в «Спартаке».