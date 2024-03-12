Григорян: отставка будет логичным завершением работы Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможной отставке специалиста Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».

«Это будет логично, если замена уже подготовлена. «Спартак» уже ни за что не будет бороться в этом сезоне. Если отставка произойдёт — она будет логичным завершением его работы. Он молодой парень, я даже не знаю, за что его критиковать?» — цитирует Григоряна Metaratings.

В СМИ обсуждают информацию о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее агент тренера «Браги» не стал отвечать на слухи об интересе к клиенту от «Спартака».