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Агент тренера «Браги» не стал отвечать на слухи об интересе к клиенту от «Спартака»

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Угу Кажуда, агент главного тренера «Браги» Артура Жорже, ответил на вопрос о возможном назначении своего клиента на пост наставника московского «Спартака».

«Мне не следует об этом говорить в данный момент. Артур сейчас является главным тренером «Браги» и сосредоточен на этом», — цитирует агента Telegram-канал «Спартак Информ».

По информации СМИ, в шорт-лист красно-белых входят Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и Артур Жорже из «Браги».

34-летний Гильермо Абаскаль возглавляет команду с 2022 года. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России.

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