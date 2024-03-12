Карпов: Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост после матча Кубка России с «Оренбургом».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, кандидаты на пост главного тренера красно-белых — Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и Артур Жорже из «Браги».

По информации РБК, список кандидатов возглавил экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Также в шорт-лист попали три иностранных специалиста, чьи фамилии не называются. Нового главного тренера красно-белых в случае увольнения Абаскаля будет выбирать совет директоров.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».