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СЭ: в «Спартаке» пока не рассматривают отставку Абаскаля, а также кандидатуры Ивича и Черчесова

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Стало известно о том, что руководство «Спартака» не собирается обсуждать отставку главного тренера Гильермо Абаскаля по крайней мере до матча Кубка России с «Оренбургом».

По информации СЭ, агентская группа действительно предлагала кандидатуру Владимира Ивича, который сейчас возглавляет «Краснодар», но в московском клубе её не рассматривают, так же как и кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

Отмечается, что в клубе хотят отойти от модели управления, которая была при Леониде Федуне. Поэтому делают всё, чтобы отставка Абаскаля посреди сезона не стала реальностью.

34-летний Абаскаль возглавляет команду с 2022 года. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России.

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