Дьяков: увольнение Ивича из «Краснодара» — вброс
«Не понимаю, за что надо снимать Ивича из «Краснодара». Я думаю, что это какие-то нелепые вбросы, и странно, что руководство «Краснодара» никак не реагирует на них», — цитирует Дьякова «Чемпионат».
Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.
Сербский специалист возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.
Ранее брат Ивича опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».