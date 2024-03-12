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Дьяков: увольнение Ивича из «Краснодара» — вброс

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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал вбросом увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Не понимаю, за что надо снимать Ивича из «Краснодара». Я думаю, что это какие-то нелепые вбросы, и странно, что руководство «Краснодара» никак не реагирует на них», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский специалист возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее брат Ивича опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

 

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