Дубль Мохеби, гол Кордобы и удаление Олусегуна: «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Ростову» в 20-м туре РПЛ

«Краснодар» на выезде потерпел поражение от «Ростова» в 20-м туре чемпионата России по футболу. К 62-й минуте подопечные Владимира Ивича позволили Мохаммаду Мохеби дважды поразить свои ворота, а сами заработали пять жёлтых карточек, две из которых пришлись на долю Олакунле Олусегуна. Оставшись вдесятером, «быки» не бросили играть и сократили отставание в счёте благодаря точному удару Джона Кордобы, но спастись не сумели.

Без права на осечку

По итогам прошлого тура «Краснодар» не без доли везения, но всё же остался единоличным лидером таблицы РПЛ. Благодаря стараниям «Спартака» и не самому удачному выступлению самого «Зенита» подопечные Владимира Ивича не были наказаны за потерю очков в матче с «Рубином». Но в этот раз шансы на то, что петербуржцы вновь не сумеют взять верх, были крайне малы. Ведь на этот раз их ждало противостояние не с десятикратным чемпионом страны, а с кризисным «Уралом», потерпевшим семь поражений в последних восьми встречах.

«Краснодару» же, наоборот, предстояло сразиться с одним из своих самых принципиальных оппонентов. Да ещё и пребывающим в неплохой форме, подтверждением чему стала победа «Ростова» над «Крыльями Советов» неделю назад. Тогда подопечные Валерия Карпина отправили в ворота одного из открытий нынешнего сезона два безответных мяча и практически идеально действовали в защите. Так, за все 90 минут гости наработали лишь на 0,37 ожидаемого гола (xG).

И взламывать эти оборонительные редуты «быки» были вынуждены без своего ведущего плеймейкера Эдуарда Сперцяна, лишившегося шанса выйти на поле «Ростов Арены» из-за перебора жёлтых карточек. В его отсутствие среднюю линию сформировали Александр Черников, Жоау Батчи, Кевин Ленини и Сергей Волков. А куда более радостным событием стало возвращение в строй Джона Кордобы, пропустившего три встречи из-за дисквалификации за непристойный жест.

Провальный тайм

Изголодавшийся по футболу колумбиец сразу включился в борьбу и вполне мог открыть счёт уже на восьмой минуте. Но этот эпизод так и остался самым ярким в игре «Краснодара» в первом тайме. «Ростов» завладел инициативой и долгое время отказывался делиться мячом с «Краснодаром», а когда всё же был вынужден делать это, сразу же накрывал мощнейшим прессингом. Но если поначалу эти старания не приносили хозяевам дивидендов (за исключением пары не самых опасных выпадов), то на 25-й минуте это наконец произошло. Кирилл Щетинин и Мохаммад Мохеби оставили не у дел всю оборону соперника, после чего иранец эффектным ударом поставил точку в комбинации. И второй раз в сезоне огорчил «быков».

«Краснодар» постарался взять контроль над матчем, но под постоянным давлением регулярно ошибался и не мог закрепиться на чужой половине поля. «Ростов» действовал очень слаженно и самоотверженно, практически не давая противникам возможности поднять голову. Хорен Байрамян и Даниил Глебов «выжигали» центр поля, а Максим Осипенко не давал развернуться Кордобе и раз за разом брал верх в очной дуэли с одним из лучших бомбардиров чемпионата России.

И постепенно у чёрно-зелёных начали сдавать нервы. Ещё после гола они чуть было не спровоцировали массовую потасовку, а до перерыва получили четыре горчичника. Жёлтыми карточками были наказаны Александр Черников, Карлос Тормена, Олакунле Олусегун и Кевин Ленини, причём двое последних — за отмашку.

Несдержанность Олусегуна и реализация Мохеби

Ивич не мог быть доволен выступлением подопечных в первой половине и уже в перерыве отправил отдыхать Ленини, выпустив вместо него Михайло Баньяца. Но если наставник хотел от греха подальше убрать с поля имеющего горчичник футболиста, то ему скорее стоило задуматься о замене Олусегуна. Ведь тот ещё в первом тайме не всегда справлялся с эмоциями и не только действовал чрезмерно жёстко, но и спорил с судьями. В итоге уже на 49-й минуте Олакунле попал рукой по лицу Байрамяну и пошёл досматривать встречу в раздевалку, оставив «Краснодар» в меньшинстве.

После этого надежды на камбэк гостей стали мизерными. Ведь если они толком не могли ничего создать в полном составе, то вдесятером эта задача серьёзно усложнялась. А на 62-й минуте миссия и вовсе стала практически невыполнимой. Мохеби откликнулся на блестящий разрезающий пас Байрамяна и второй раз оставил не у дел Сафонова. И вновь помешать иранцу не сумел Тормена, упустивший его и в эпизоде с первым голом.

Характер «Краснодара»

Казалось, после этого главный арбитр Василий Казарцев может смело давать финальный свисток. Но оказавшийся в тяжелейшем положении «Краснодар» внезапно раскрепостился и уже спустя четыре минуты умудрился сократить отставание в счёте. Хотя до этого момента ни разу не пробил по воротам Сергея Песьякова во втором тайме. Подача Михайло Баньяца в штрафную вышла крайне точной, а удар Кордобы головой — неберущимся. Благо нанести его колумбийцу толком никто не мешал — Умар Сако слишком рано выпрыгнул и не смог прервать навес, а Осипенко даже не стал подниматься в воздух, лишь обозначив борьбу.

Однако «Ростов» это не надломило. Хозяева продолжили контролировать ход матча и к 80-й минуте могли упрочить преимущество. Но сначала Егор Голенков не сумел переиграть Сафонова в ближнем бою, а потом чуть-чуть не повезло Данилу Глебову. Опорник жёлто-синих оказался первым на отскоке и хлёстко «зарядил» в ближний угол метров с 20-ти, но не попал.

Ивич пошёл ва-банк и в концовке бросил в бой сразу трёх свежих исполнителей, причём сплошь атакующих. И появление на газоне Кади Боржеса, Мозеса Кобнана и Никиты Кривцова помогло «быкам» устроить подобие штурма ворот Песьякова. Особенно усердствовал бразилец, с разницей в несколько минут четырежды пробивший из пределов штрафной. Правда, все его попытки были заблокированы. Нигериец был чуть успешнее и всё же смог направить мяч в створ, однако проблем Песьякову не создал.

«Ростов» одержал победу в матче с «Краснодаром» и сделал всё от себя зависящее ради возвращения «Зенита» на первую строчку таблицы РПЛ. А также прервал неудачную серию в противостоянии с «быками». В последний раз подопечные Карпина брали верх над принципиальными соперниками в октябре 2022-го, после чего уступили три раза подряд.