На благо гонке за чемпионство: «Динамо» обыграло «Локомотив» в РПЛ и сократило отставание от «Краснодара» и «Зенита»

«Динамо» взяло верх над «Локомотивом» в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Железнодорожники провалили первый тайм и уже на 12-й минуте позволили Бителло открыть счёт после сольного прохода Хорхе Карраскаля. Во второй половине красно-зелёные завладели инициативой, но Денис Макаров увеличил преимущество хозяев в ходе контратаки. В концовке вышедший на замену Рифат Жемалетдинов сократил отставание, однако спастись гости не успели. В турнирной таблице бело-голубые сократили отставание от «Краснодара» и «Зенита».

Стартовый тур РПЛ в новом году подарил болельщикам сразу два ярких противостояния. В субботу в Санкт-Петербурге сошлись «Зенит» и «Спартак», а в воскресенье состоялось столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

При этом значимость последнего с точки зрения борьбы за медали сложно было переоценить. Бело-голубые получили прекрасную возможность воспользоваться осечками петербуржцев и «Краснодара», разошедшегося миром с «Рубином», сократить от них отставание и включиться в гонку за золотом. В свою очередь, железнодорожники в случае успеха обходили бы конкурента и поднимались на чистое третье место в таблице.

Определить фаворита было крайне непросто, поскольку обе команды мощно смотрелись на зимних сборах. Подопечные Марцела Лички потерпели лишь одно поражение от «Балтики» при шести победах и двух ничьих, а непосредственно перед возобновлением сезона оказались сильнее ЦСКА, дважды отличившись в концовке. Красно-зелёные же победили восемь раз и проиграли только «Акрону».

При этом было крайне любопытно, какие составы выберут наставники. По хозяевам интриги было меньше, ведь они зимой обошлись без усиления, если не брать в расчёт вратаря Андрея Кудравца. В результате Личка не стал делать сюрпризов и бросил в бой всех, на кого опирался в 2023-м. Единственное, левый край обороны неожиданно отдали на откуп Сергею Паршивлюку, а не Дмитрию Скопинцеву.

А вот гости лишились сразу двух ключевых защитников. Лукас Фассон не попал в заявку из-за травмы, а Максим Ненахов — по причине повреждения. В их отсутствие Михаил Галактионов вынужден был экспериментировать. Пару новобранцу Жерзино Ньямси в центре обороны составил Евгений Морозов. А на правом краю появился Александр Сильянов. На скамейке остались другой новобранец, Саид Хамулич, и Сергей Пиняев. Зато с первых минут на поле вышел Антон Миранчук, расположившийся под Артёмом Дзюбой. А с флангов ветерана команды поддерживали Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

Но мало кто ожидал, что первый тайм полностью останется за хозяевами. Они владели подавляющим преимуществом и ничего не позволяли создать соперникам. К тому же с первых минут был включён фирменный высокий прессинг.

Это быстро принесло свои плоды. Потрясающий сольный проход совершил Хорхе Карраскаль. Он на подходе к штрафной легко ушёл сразу от троих оппонентов, затем пробросил мяч себе на ход мимо Сильянова и выполнил аккуратный пас под удар Бителло, который не имел права промахнуться. Морозов, пытавшийся исправить положение, тоже не успел за колумбийцем.

Казалось, пропустив, гости обязаны были перехватить инициативу, но этого не произошло. Напротив, «Динамо» смотрелось на голову сильнее. Команда Лички будто была физически лучше готова к возобновлению сезона.

Бителло, Карраскаль, Константин Тюкавин, Луис Чавес и Денис Макаров плели комбинации на чужой половине и с удовольствием врывались в появляющиеся с избытком свободные зоны. Экспериментальная линия обороны железнодорожников допускала помарки. В первую очередь это касалось Сильянова. Техничные латиноамериканцы раз за разом смещались в его зону и создавали остроту. Лишь чудом Тюкавин не замкнул пару прострелов Бителло. Явно не хватало взаимопонимания и Ньямси с Морозовым.

Что касается атак красно-зелёных, их практически не было. Двужильный Диего Лаксальт в опорной зоне перекусывал все контрвыпады. Абсолютно незаметны впереди оказались и отрезанные от партнёров Дзюба, Глушенков и Тикнизян. А Миранчук чаще совершал потери, чем отдавал обостряющие передачи.

Единственный момент удалось создать благодаря стандарту. После подачи с левого края Фабиан Бальбуэна в борьбе подправил мяч прямо на Марио Митая. Тот оказался в убойной позиции, но почти из угла вратарской угодил в крестовину.

В перерыве Галактионов попытался спасти игру заменами и убрал абсолютно инертных Миранчука и Дзюбу. В первую очередь это касалось форварда, который за отведённые ему 45 минут совершил лишь 16 касаний и ни разу не угрожал чужим воротам. Вместо них на поле появились Пиняев и Тимур Сулейманов.

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На поле железнодорожники действительно вернулись с абсолютно другим настроением. Они прибавили в скорости и агрессии, пытались навязывать борьбу оппонентам на всех участках. Наконец, дело дошло и до ударов.

А на 50-й минуте гости и вовсе забили. Глушенков прекрасным разрезающим пасом нашёл в штрафной Тикнизяна, а тот выполнил прострел на Сулейманова. Нападающий пробил точно, но из явного офсайда. Причём, если бы он пропустил мяч на Пиняева, гол мог быть засчитан, поскольку тот находился в правильной позиции.

Однако, пытаясь восстановить равновесие, «Локо» вынужден был раскрываться, чем пользовались хозяева. И по истечении часа очередной контрвыпад коллектива получился результативным. Бело-голубые вскрыли оборону соперников через правый край. Затем Тюкавин, получив пас в штрафной, аккуратно прикрыл его корпусом и ассистировал Макарову, который не оставил шансов Илье Лантратову. Не обошлось и без очередного полезного действия Карраскаля, отдавшего предголевую передачу на партнёра.

К чести красно-зелёных, даже оказавшись в сложном положении, они не опустили руки, а наставник активно проводил рокировки. Он последовательно бросил в бой Илью Самошникова, Рифата Жемалетдинова и Владислава Сарвели. Но скорее подопечные Лички могли увеличить отрыв в счёте. Один Тюкавин упустил несколько выгодных подходов и так и не сумел отличиться.

Однако «Динамо» не было бы собой, если бы не создало себе проблемы в концовке на ровном месте. На 85-й минуте Жемалетдинов отметился абсолютно нелогичным голом. Свежему хавбеку позволили прицельно пробить из полукружия штрафной в ближний угол с рикошетом от штанги. Игорь Лещук не смог выручить одноклубников.

Чтобы спастись, у железнодорожников оставалось достаточно времени, тем более что главный арбитр Кирилл Левников компенсировал пять минут, а с учётом пауз их количество увеличилось. И у гостей были моменты. Например, с выстрелом Сарвели низом не без труда справился Лещук.

Однако затем бело-голубые едва не поставили точку, воспользовавшись подключением Лантратова к розыгрышу углового. Лаксальт совершил рывок по левому краю, но не сумел отдать точный пас Фёдору Смолову. Следом Жемалетдинов метров с 20 послал мяч чуть выше створа.

«Динамо» всё же одержало заслуженную победу и сократило отставание от конкурентов: до двух очков — от «Зенита» и до четырёх — от «Краснодара». Попутно оно продлило беспроигрышную серию в РПЛ до десяти встреч. В последний раз столичный коллектив уступал в рамках национального первенства ещё в сентябре «Спартаку».