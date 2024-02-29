Силкин: «Динамо» необходимо победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием бело-голубых и «Локомотива».

«Полагаю, что «Динамо» будет немного осторожничать в этом матче из-за важности трёх очков. Тем более мы хорошо помним, как команда упустила победу в игре 18-го тура в Воронеже по причине назначенного в её ворота одиннадцатиметрового удара. Устроит ли команду только победа в этой встрече? Ничья однозначно пойдёт на пользу лишь «Зениту», поэтому «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство. Но, как мне кажется, игра будет равная, тем более что железнодорожники сейчас довольно неплохо укомплектованы», — сказал Силкин RT.

Ранее Хорхе Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России.