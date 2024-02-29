Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Зенит» — одна из лучших команд России. У нас тоже хорошая команда, и мы, конечно, будем очень стараться выиграть в Санкт-Петербурге и пройти в следующую стадию. Хотел бы сказать, что РПЛ стала более конкурентной», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Карраскаль, получивший две жёлтые карточки. Ответная игра пройдёт 13 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным удаление Карраскаля в игре с «Зенитом».