Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России
- globallookpress.com
«Зенит» — одна из лучших команд России. У нас тоже хорошая команда, и мы, конечно, будем очень стараться выиграть в Санкт-Петербурге и пройти в следующую стадию. Хотел бы сказать, что РПЛ стала более конкурентной», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».
Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Карраскаль, получивший две жёлтые карточки. Ответная игра пройдёт 13 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным удаление Карраскаля в игре с «Зенитом».