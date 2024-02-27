Личка выразил уверенность, что «Динамо» может догнать «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение, что столичный коллектив может догнать «Краснодар» и «Зенит» в турнирной таблице.

«Я смотрю на всё с оптимизмом и уверен, что мы можем догнать эти команды. И не только мы: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» тоже близко. «Краснодар», к примеру, проиграет один раз — и разница уже одно-два очка. В футболе ситуация порой меняется очень быстро, за два тура всё может перевернуться», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые по итогам 18 туров с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Личка заявил, что попытается подвести команду в лучшем состоянии к возобновлению чемпионата России по футболу.