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Личка — о задачах на сборах: сбалансировать игру «Динамо» в атаке и защите

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что попытается подвести команду в лучшем состоянии к возобновлению чемпионата России по футболу.
Личка — о задачах на сборах: сбалансировать игру «Динамо» в атаке и защите
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Главная задача на сборах была в том, чтобы сбалансировать игру в защите и сбалансировать атаку и защиту. Чтобы при потере мяча мы компактно работали как один футболист», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что очень хочется начать чемпионат, но надо подождать ещё 14 дней.

Тренировка, отдых, тренировка. От этого начинаешь ментально уставать. В эти моменты ты начинаешь искать варианты, чтобы мотивировать игроков, создавать хорошую атмосферу», — добавил Личка.

Бело-голубые» по итогам 18 туров с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Станислав Бессмертный успешно прооперирован в Москве.

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