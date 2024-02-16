Защитник ФК «Динамо» Бессмертный успешно прооперирован в Москве

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Станислав Бессмертный успешно перенёс операцию после перелома ключицы.



19-летний футболист сможет вернуться к тренировкам через две недели, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Бессмертный получил травму 11 февраля в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем» (2:1).

В нынешнем сезоне игрок провёл 13 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.





