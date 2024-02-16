Защитник ФК «Динамо» Бессмертный успешно прооперирован в Москве
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19-летний футболист сможет вернуться к тренировкам через две недели, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Бессмертный получил травму 11 февраля в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем» (2:1).
В нынешнем сезоне игрок провёл 13 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал голевую передачу.
Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.