RT в Telegram
Подпишись

Защитник ФК «Динамо» Бессмертный успешно прооперирован в Москве

Короткая ссылка
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Станислав Бессмертный успешно перенёс операцию после перелома ключицы.
Защитник ФК «Динамо» Бессмертный успешно прооперирован в Москве
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev


19-летний футболист сможет вернуться к тренировкам через две недели, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Бессмертный получил травму 11 февраля в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем» (2:1).

В нынешнем сезоне игрок провёл 13 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить