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Личка — о трансферах «Зенита»: от Артура я бы тоже не отказался

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферах «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Личка — о трансферах «Зенита»: от Артура я бы тоже не отказался
  • Gettyimages.ru

«Зенит» купил Артура за €18 млн — топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал ещё раньше по «Флуминенсе». У «Динамо» тоже всё хорошо с финансами, но нам купить ещё двух игроков за €25 млн — очень тяжело», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые» по итогам 18 туров с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Личка заявил, что попытается подвести команду в лучшем состоянии к возобновлению чемпионата России по футболу.

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