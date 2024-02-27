Личка — о трансферах «Зенита»: от Артура я бы тоже не отказался

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферах «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Зенит» купил Артура за €18 млн — топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал ещё раньше по «Флуминенсе». У «Динамо» тоже всё хорошо с финансами, но нам купить ещё двух игроков за €25 млн — очень тяжело», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые» по итогам 18 туров с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Личка заявил, что попытается подвести команду в лучшем состоянии к возобновлению чемпионата России по футболу.