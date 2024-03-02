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«Краснодар» упустил победу в концовке матча 19-го тура РПЛ с «Рубином»

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«Краснодар» и казанский «Рубин» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
«Краснодар» упустил победу в концовке матча 19-го тура РПЛ с «Рубином»
  • РИА Новости

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Владимира Ивича мяч забил Олакунле Олусегун (36-я минута). В коллективе Рашида Рахимова отличился Рустам Ашурматов (90-я).

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в чемпионате. «Рубин» (29) занимает шестое место. Догнать «Краснодар» в турнирной таблице может петербургский «Зенит» (36), который 2 марта примет московский «Спартак» (30).

Ранее российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом в РПЛ и Кубке России в сезоне-2023/24.

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