«Всегда опасаемся спаренных матчей весной»: как агрономы готовят поля к возобновлению чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу возобновится в ближайшие выходные матчами 19-го тура. На последней неделе на стадионах проводятся плановые мероприятия, и особое внимание уделяется газонам. В Нижнем Новгороде он готов на 70—75%, однако опасений по поводу качества поля у агрономов не возникает. На «ВТБ Арене» с декабря по февраль была проведена реновация покрытия, которому в марте предстоит принять сразу пять встреч. А в Калининграде потребовалось несколько видов укрывных материалов, чтобы спасти траву от дождей и перепадов температур.

В предстоящие выходные любители российского футбола вновь займут свои места на трибунах и у экранов телевизоров, поскольку после длительной паузы матчами 19-го тура возобновляется чемпионат страны. И в связи с этим у многих возникает традиционный для весны вопрос: насколько готовы стадионы в тому, чтобы принимать команды? Первые встречи состоятся в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Грозном, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калининграде.

По заверению агрономов арен, всё проходит в штатном режиме. Так, по словам главы дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области Валерия Мочалова, в декабре была проведена реновация газона.

«Срезали верхний слой и произвели подсев. На данный момент покрытие почти готово. 22 февраля приезжали инспекторы РПЛ. Весь комплекс агротехнических работ проведён, и опасений в связи с тем, что трава не будет готова к возобновлению сезона, абсолютно нет. Никаких особенных сложностей не возникло. Все системы — поливки, подогрева — работают как положено», — отметил собеседник RT.

При этом, по признанию специалиста, его коллективу повезло, что «Пари НН» не проводит спаренные встречи, как «Ростов», «Динамо» или ЦСКА. Два и более матчей подряд весной — настоящее испытание для поля.

«Однозначно тяжело. Мы всегда опасаемся, что могут назначить два матча подряд в начале весеннего отрезка чемпионата. В марте подобная нагрузка на газон вовсе нежелательна. Конечно, за счёт специальной прошивки газон выдержит испытания, но нюансы всё равно есть. Не завидуем коллегам с «ВТБ Арены», которые 3 и 9 марта примут сразу два матча РПЛ, а затем ещё спарринги с участием сборной России. Если газон выдержит, то можно сказать: «Слава агрономам!» — заявил Мочалов.

У сотрудников «Динамо» задача, пожалуй, самая сложная, поскольку после матчей национальной команды с Сербией и Парагваем бело-голубые проведут ещё две домашние встречи. Таким образом, суммарно чуть больше, чем за месяц на «ВТБ-Арене» состоится шесть (!) игр.

Однако, по словам генерального директора стадиона Антона Гаврилова, благодаря своевременной подготовке поле должно выдержать такую серьёзную нагрузку. С декабря по февраль здесь тоже, как и в Нижнем Новгороде, была проведена реновация газона.

«Она включала срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку нескольких тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном. На сегодняшний день благодаря погодным условиям защитное покрытие не требуется, и наша агрономическая служба осуществляет полив, освещение и стрижку травы в штатном режиме», — заявил RT Гаврилов.

Впрочем, по словам директора «ВЭБ-Арены» Дмитрия Кононова, не всё зависит только от агрономов. Существенное влияние на качество травы оказывает погода, и с этим ничего не поделать.

«Сейчас идёт её активный рост. Конечно, он ещё не набрал полную силу по ряду объективных причин — холод, отсутствие солнечного света. В любом случае природу не обманешь, но все идёт своим чередом и в соответствии с нормативами. К ранним матчам в любом случае покров поля не будет на 100 процентов идеальным. Конечно, хочется, чтобы газон был как в июне, но, к сожалению, в конце февраля так не бывает. Впрочем, для этого времени года поле абсолютно приемлемо», — отметил специалист.

По мнению Кононова, в случае со спаренными матчами спасти может только отсутствие сильных перепадов температур, которые, к сожалению, характерны для марта.

«Самое главное, чтобы не было больших минусов. И здесь ничем не спасёшь, когда поле вымерзло. Пока прогноз синоптиков более-менее благоприятный. Газон днём открывают, чтобы больше проветривался, и чтобы попадало больше солнечного света. А вечером траву обязательно накрывают полотном, чтобы сохранялось тепло. Самое плохое — холод и отсутствие солнца», — подчеркнул собеседник RT.

Немного отличается подготовка к возобновлению сезона РПЛ в Калининграде. Как отметила главный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей, газон на стадионе гибридный, поэтому имеет свои особенности.

«Мы начали работу с футбольным покрытием ещё в конце прошлого года. Поле — это живой организм, который необходимо обслуживать ежедневно и даже ежеминутно. Нашей агрономической службой выполнены удаление органического слоя и скарификация [процесс удаления излишков засохших побегов]. Поскольку у нас гибридный газон, это требует проведения дополнительных манипуляций. При помощи агротехнического оборудования мы приподнимали прошивку поля, вносили минеральные удобрения, проводили аэрацию газона и дополнительный засев, что уже дало свои результаты в этом году.

Газон внутри чаши стадиона не растёт сам по себе. Это результат работы большой агрономической службы и внушительного количества агротехнического оборудования. Ежедневно мы проводим замер основных показателей, свидетельствующих о качестве травы: температура, влажность, обработка агротехническим комплексом с целью защиты от вредителей и болезней», — объяснила собеседник RT.

Специалист также рассказала о том, с какими климатическими особенностями приходится сталкиваться во время работы.

«У многих складывается стереотип, что в Калининграде невероятно тепло, и агрономам комфортно работать тут круглый год. На самом деле у нас есть своя специфика: это высокая влажность и бесконечные дожди. Зачастую это только мешает выполнять работу. Не стоит сбрасывать со счетов и резкие перепады температур: это может быть опасно для газона, особенно молодого. Для защиты покрытия в подобных условиях мы применяли несколько видов укрывных материалов.

Очень важно отлеживать температурные показатели: я ежедневно выхожу с влагомером, термометром. У нас даже есть локальная шутка, связанная с изменчивостью погоды в городе: «Если вам не нравится погода в Калининграде, то подождите 15 минут», — рассказала Воробей.

При этом, в Санкт-Петербурге, где погода не менее изменчива, чем в Калининграде, за качество газона не переживают. Впрочем, у «Зенита» в этом плане есть явное преимущество — крыша.

«На «Газпром-Арене» созданы все условия, чтобы поле круглогодично находилось в оптимальном состоянии. Сейчас на стадионе проводится стандартный комплекс работ, учитывающий существующие климатические условия, чтобы все было готово к возобновлению сезона», — заявили RT в пресс-службе «Зенита».

Меньше проблем должно возникнуть на юге страны: в Грозном, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Как сообщил старший агроном «Ахмат-Арены» Мурад Гадаев в беседе с RT, итоги работы специалистов в Чеченской республике высоко оценил эксперт комиссии РПЛ по допуску футбольных полей Дмитрий Устинов, который уже приезжал в город с визитом.

«Плановые мероприятия по уходу за газоном и его подготовке к возобновлению чемпионата продолжаются ежедневно в стандартном порядке», — резюмировал специалист.