RT в Telegram
Подпишись

Экс-игрок «Спартака» Петкович сообщил о желании вернуться в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович поделился мнением о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Экс-игрок «Спартака» Петкович сообщил о желании вернуться в РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Конечно, 100%. Я бы хотел вернуться в Россию. Спрашивайте там, в клубе. Почему нет. Ещё время будет. Играть до 40 лет хочу», — цитирует Петковича «Спорт-Экспресс». 

Сербский игрок выступал за красно-белых с лета 2017 по январь 2019 года. В составе столичной команды он провёл 16 матчей и выиграл Суперкубок России. В настоящее время 31-летний защитник играет за «Раднички» Ниш. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €175 тыс.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации между московским клубом и защитником команды Георгием Джикией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить