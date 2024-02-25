Экс-игрок «Спартака» Петкович сообщил о желании вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович поделился мнением о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Конечно, 100%. Я бы хотел вернуться в Россию. Спрашивайте там, в клубе. Почему нет. Ещё время будет. Играть до 40 лет хочу», — цитирует Петковича «Спорт-Экспресс».

Сербский игрок выступал за красно-белых с лета 2017 по январь 2019 года. В составе столичной команды он провёл 16 матчей и выиграл Суперкубок России. В настоящее время 31-летний защитник играет за «Раднички» Ниш. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €175 тыс.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации между московским клубом и защитником команды Георгием Джикией.