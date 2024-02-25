Черчесов — о ситуации Джикии в «Спартаке»: вдвойне неприятно, что вопрос вылез наружу
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу. Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.
30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.