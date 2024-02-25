Черчесов — о ситуации Джикии в «Спартаке»: вдвойне неприятно, что вопрос вылез наружу

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации между московским клубом и защитником команды Георгием Джикией.

«Не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу. Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.