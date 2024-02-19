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Тарпищев: возможно, Абаскалю не нравится авторитет Джикии

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о ситуации касательно защитника «Спартака» Георгия Джикии и главного тренера Гильермо Абаскаля.
Тарпищев: возможно, Абаскалю не нравится авторитет Джикии
  • РИА Новости

«Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.

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