Тарпищев: возможно, Абаскалю не нравится авторитет Джикии
- РИА Новости
«Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.
30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.