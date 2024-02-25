Билялетдинов пожелал удачи Слуцкому и «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о наставнике «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком, который вместе со своей командой одержал победу в Суперкубке Китая, обыграв действующего чемпиона страны «Шанхай Порт».

«Трофей есть трофей. Думаю, что для самого клуба он важен не меньше, чем для тренера и команды. Мы можем только поздравить Леонида Викторовича с почином и пожелать удачи на длинной дистанции в регулярном чемпионате. Он молодец! Является ли он до сих пор качественным тренером? Слуцкий работал с командами РПЛ и со сборной России — наверное, случайные люди никак не могут попасть на такие должности. Что касается его подкастов, то это, скорее, сфера развлечений, в которой он себя как-то проявлял. Сейчас мы видим, что он вернулся к своему ремеслу и внутреннему предназначению», — сказал Билялетдинов RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, является ли Слуцкий в определённой степени первопроходцем для РФС, который сможет вживую оценить потенциал для перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, это немного притянуто, тем более что все возможные комментарии по этому поводу уже были сделаны. Наверное, там всё же есть неплохие команды и сборные, но, на мой взгляд, сейчас для перехода туда нет смысла. Достаточно даже посмотреть на крупную победу «Зенита» в товарищеском матче с «Шаньхай Шэньхуа» — это тоже о чём-то говорит. К тому же мы видим несовпадение в наших футбольных календарях — технический момент тоже нельзя сбрасывать со счетов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Игнатьев считает, что победа в Суперкубке Китая раскрепостит Слуцкого и его штаб.