Игнатьев считает, что победа в Суперкубке Китая раскрепостит Слуцкого и его штаб

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого в матче с «Шанхай Порт» за Суперкубок Китая.

«Я бы не стал пока говорить, что Слуцкий уже сейчас достойно представляет наш футбол в Азии. Всё-таки это только первая официальная победа, и тут надо подождать подольше. Но он определённо хорошо стартовал и расположил к себе тех людей, которые высказывали на его счёт опасения и сомневались в его кандидатуре», — сказал Игнатьев RT.

Экс-тренер также оценил значимость первого трофея в Китае для карьеры Слуцкого.

«Эта победа раскрепостит Слуцкого и его тренерский штаб. Она не только предоставит возможность поверить в его идеи, но и позволит болельщикам команды быстрее бежать за билетами на следующий матч. Что я думаю о Леониде Викторовиче как о тренере? Он очень сильно мне импонировал, когда только начинал свою работу в тренерском деле. Наверное, со сборной России он так и не дал того результата, на который рассчитывал, после чего пошёл по тому пути, который я не сильно приветствую. Отсюда и такое двойственное к нему отношение. Но сейчас снова понятно, что он всё-таки тренер, и мы будем с нетерпением ждать его новых успехов», — добавил он.

Ранее Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае.