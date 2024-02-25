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Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о наставнике «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком, команда которого одержала победу в Суперкубке Китая, обыграв действующего чемпиона страны «Шанхай Порт».
Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае
  • РИА Новости

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая. Желаю ему дальнейших успехов с командой и удачи», — сказал Сёмин RT.

Экс-тренер также оценил значение Суперкубка Китая для карьеры Слуцкого в Азии.

«Для тренера каждый трофей имеет значение, как и для команды и клуба. Это определённая история, кубки привлекают внимание болельщиков, спонсоров и так далее. Победы в турнирах имеют большое значение», — добавил он.

Напомним, что для российского тренера этот трофей стал первым в карьере в Азии.

Ранее сообщалось, что Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай».

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