Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае
- РИА Новости
«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая. Желаю ему дальнейших успехов с командой и удачи», — сказал Сёмин RT.
Экс-тренер также оценил значение Суперкубка Китая для карьеры Слуцкого в Азии.
«Для тренера каждый трофей имеет значение, как и для команды и клуба. Это определённая история, кубки привлекают внимание болельщиков, спонсоров и так далее. Победы в турнирах имеют большое значение», — добавил он.
Напомним, что для российского тренера этот трофей стал первым в карьере в Азии.
Ранее сообщалось, что Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай».