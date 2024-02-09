Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай»
- РИА Новости
«А это не типичный Китай. Шанхай — это город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет. В плане диджитала, технологий, абсолютно всего», — цитирует Слуцкого «Лига Ставок».
По словам тренера, в Шанхае «по улице летают какие-то драконы».
«Такое ощущение, что ты попал в страну будущего», — добавил бывший наставник московского ЦСКА.
Последним местом работы россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.
Ранее Владислав Радимов заявил, что Слуцкий не сможет реанимировать свою карьеру в Китае.