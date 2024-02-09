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Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай»

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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что сделал правильно, согласившись на работу в Поднебесной.
Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай»
  • РИА Новости

«А это не типичный Китай. Шанхай — это город будущего. То, как будет выглядеть вся наша планета через 50 лет. В плане диджитала, технологий, абсолютно всего», — цитирует Слуцкого «Лига Ставок».

По словам тренера, в Шанхае «по улице летают какие-то драконы».

«Такое ощущение, что ты попал в страну будущего», — добавил бывший наставник московского ЦСКА.

Последним местом работы россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

Ранее Владислав Радимов заявил, что Слуцкий не сможет реанимировать свою карьеру в Китае.

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