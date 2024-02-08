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Радимов: Слуцкий не сможет реанимировать свою карьеру в Китае

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Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что Леониду Слуцкому не стоило становиться главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
Радимов: Слуцкий не сможет реанимировать свою карьеру в Китае
  • РИА Новости

«Ещё два раза 0:6 — и ты поехал домой. Думаю, что Слуцкий в Китае не надолго и там он не сможет реанимировать свою карьеру», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Слуцкий в первую очередь является тренером, который находит контакт с футболистами.

«Он любит внимание и контактировать со всеми. Китайского языка он не знает от слова совсем, контакт с большинством команды ты не найдёшь, плюс своеобразная культура», — добавил Радимов.

Последним местом работы россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

8 февраля китайская команда под руководством Слуцкого встретится с «Зенитом» в матче Кубка равноправия.

Ранее Слуцкий заявил, что российские игроки могли бы усилить чемпионат Китая.

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